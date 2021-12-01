За это время мы выполнили более 20 000 строительно-отделочных работ деревянных домов. Самое ценное наше приобретение - опыт, который мы накапливали в продолжении этих лет. И несомненно штаб наших бесценных сотрудников, в их число входит: проектное бюро, отдел по работе с клиентами, сметный отдел, профессиональные строители из Республики Беларусь, которые славятся своим трудолюбием и мастерством.
Наша дружная команда выполнит поставленные перед нами задачи в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством. Выполненные нами строительно-отделочные работы вашего деревянного дома будут хранить тепло вашего очага в течение многих десятилетий.
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В статье подробно рассматриваются различные виды деревянных лестниц, включая маршевые, винтовые, на косоурах, на больцах и комбинированные лестницы. Приведены их ключевые особенности, преимущества и недостатки, а также даны советы по выбору подходящей лестницы в зависимости от размера помещения, стиля интерьера и других факторов.
В этой статье мы рассматриваем различные виды деревянных террас для частного дома, предлагаем советы по выбору и строительству, а также обсуждаем преимущества каждого типа.
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс герметизации швов в деревянном доме, начиная от выбора материалов до техники нанесения. Узнайте, как правильно утеплить ваш дом, предотвратить проникновение влаги и улучшить энергоэффективность, гарантируя долговечность и комфорт вашего жилища.