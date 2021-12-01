Ольга Новикова Внутренняя отделка деревянного дома Пишу отзыв со слезами радости на глазах и теплым чаем в руках сидя у камина своего прекрасного дома. Александр - человек с большой буквы. Именно он смог воплотить в жизнь наш замудренный дизайн-проект от известного дизайнера по отделке чудесного дома - родового гнездышка нашей семьи. Работа была комплексной - делали полную отделку внутри дома от покраски стен до укладки пола. И я могу с уверенностью заявить, что это мой лучший опыт по работу со строителями из Беларуси. Все было максимально чисто и без каких либо проблем. Ребята всегда приветливо улыбались на наши неожиданные приезды и всегда были готовы ответить на самые дурацкие вопросы почему так а не вот так. Вы - мои волшебники!!! Спасибо, команда ВудХаус495

Сергей Лебедев Монтаж планкена Просматривая картинки с красивой отделкой бетонных домов деревом решились на обшивку дома планкеном. Очень долго искали подходящего исполнителя и спустя долгое время поисков наткнулись на компанию ВудХаус495. С самого начала нашего общения разговор был построен очень детально и придирчиво. Мы начитались ненужных интернет отзывов и думали что разбираемся лучше строителей. С нами было тяжело, но мы это смогли. Наш дом засверкал по-новому. Спасибо огромное Александру за его терпеливость и железные нервы. Мы истерили в 12 ночи, но работа была сделана ровно в срок до нашего отьезда со страны.

Анна Черкасова Реконструкция деревенского дома Наша история началась из того, что нам с мужем и детьми надоело снимать дома на выходные и ездить из Москвы загород. Решение было принято - покупать дом для дачного отдыха. Мы нашли старенький дом по хорошей цене и решили провести его реконструкцию. Обратились с этой задачей в компанию ВудХаус495, где смогли выполнить все наши пожелания и реализовать задуманное точно в срок. Работа была тяжелой - нужно было сделать красиво не только внутри, но и снаружи. Несмотря на все это команда в главе с Александром Александровичем справилась с этим на УРА!

Андрей Рыбаков Монтаж металлочерепицы Выражаю огромную благодарность Александру и его бригаде за качественно проделанную работу. С момента телефонного разговора до полного рассчета со строителями все было максимально компетентно и в сроки. Ребята произвели работы по монтажу кровли из металлочерепицы под ключ и помогли неплохо сэкономить на материалах.

Валерия Шишкина Шлифовка деревянного дома Спасибо огромное компании ВудХаус495 за качественно сделанную работу. Для меня как для девушки очень важно было помочь разобраться в материалах, с чем ребята отлично справились. Провели работы по шлифовке и покраске дома снаружи и придали ему новый нереально красивый вид. Работу сделали в срок и все время были на связи, чтобы отвечать на все мои вопросы. Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым!