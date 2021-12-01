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Строительно-отделочные работы деревянных домов
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Строительство и отделка деревянных домов в Москве и МО
Гарантируем качество и лучшую цену на рынке. Предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, а не шаблонные проекты, которые есть у большинства компаний.
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Мы ведем свою деятельность с 2003 года
Для кого-то это уже большой пройденный этап, кому-то это покажется небольшой цифрой, но для нас — это только начало нашего большого пути.

За это время мы выполнили более 20 000 строительно-отделочных работ деревянных домов. Самое ценное наше приобретение - опыт, который мы накапливали в продолжении этих лет. И несомненно штаб наших бесценных сотрудников, в их число входит: проектное бюро, отдел по работе с клиентами, сметный отдел, профессиональные строители из Республики Беларусь, которые славятся своим трудолюбием и мастерством.

Наша дружная команда выполнит поставленные перед нами задачи в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством. Выполненные нами строительно-отделочные работы вашего деревянного дома будут хранить тепло вашего очага в течение многих десятилетий.

>1400
Выполненных проектов по отделке и строительству деревянных домов
19 лет
в сфере строительства деревянных домов
10 лет
гарантии на выполненные работы
8750м²
объектов общей площадью сдано в 2021 году
Строители из
Республики
Беларусь
Мы работаем исключительно с опытными мастерами в области строительства и отделки деревянных домов
Бесплатный
выезд
Нашы специалисты бесплатно выезжают на объект для составления замеров и объема работ
Поэтапная
оплата
Поэтапная оплата всех выполненных работ позволит Вам контроллировать все процессы на объекте
Профессиональное оборудование
Мы работаем исключительно на профессиональном и сертифицированном оборудовании
Заключение
договора
Мы составляем договор, в котором детально прописываем все моменты
Убираем
мусор
На последнем этапе производится уборка участка от мусора и остатков стройматериалов
Качественные материалы
В своей работе используем только качественные материалы всемирно известных брендов
Контроль
качества
Вы будете уведомлены обо всех этапах выполнения работ и сможете контроллировать соблюдение сроков
Гарантия качества
и цены
Мы закупаем все материалы у наших проверенных партнеров, что экономит на покупке материалов
Соблюдение технологий
При работе наши мастера придерживаются всех технологий (SIP, экопан, брус, бревно и т.д.)
Что мы умеем
Профессиональные мастера-отделочники выполнят любую работу, которая связанная со строительством и отделкой деревянных домов
Монтаж/ремонт кровли
Устройство пола
Отделка стен внутри дома
Монтаж перегородок
Монтаж мансардных окон
Монтаж дверей
Монтаж водосточной системы
Какие услуги для Вас мы можем оказать
Цены указаны в зависимости от расположения объекта, объёма и сложности работ — расценки могут корректироваться
Подробнее
Шлифовка деревянных срубов, домов, бань
посмотреть прайс
Покраска срубов,
домов, бань
от 70 руб/м²
Конопатка домов,
срубов, бань
от 80 руб/м.п.
Отделка шва декоративным канатом
от 35 руб/м.п.
Утепление по технологии теплый шов. Гарантия 10 лет
от 100 руб/м.п.
Баширование
древесины
от 350 руб/м²
Устройство каркасных перегородок
от 400 руб/м²
Отделка стен
вагонкой
от 380 руб/м²
Отделка потолков
вагонкой
от 350 руб/м²
Монтаж
сайдинга
от 320 руб/м²
Подробнее
Окосячка деревянных
домов
посмотреть прайс
Устройство залыбин
с подшлифовкой
от 600 руб/м.п.
Установка
дверей
от 2200 руб/шт
Установка
окон
от 1600 руб/шт
Изготовление и монтаж наличников
от 1100 руб/шт
Настил шпунтованной
доски
от 400 руб/м²
Укладка
ламината
от 250 руб/м²
Укладка плитки
с затиркой швов
от 1100 руб/м²
Подшивка
свесов
от 550 руб/м.п.
Монтаж водосточной
системы
от 320 руб/м.п.
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Дополнительные услуги
Электрика
Сантехника
Кровельные
работы
Фундаментные работы
Установка
заборов
Реконструкция
Мы занимаеся не только отделочными работами, а ещё и строим дома
Построим дом вашей мечты! Сделаем всё на высшем уровне с гарантией качества и долговечности!
Каркасные
дома
Дома из клееного бруса
Дома из профилирован-ного бруса
Дома из оцилиндрованного бревна
Деревянные лестницы
Беседки
Получить консультацию по строительству дома
Более 250 довольных клиентов — лучшая оценка нашей работы
У нас более 250 довольных клиентов
По статистике 82% клиентов рекомендуют нас знакомым, а 25% возвращаются к нам за услугами повторно
Видеоотзыв Марии Шевченко
Тип заказа: деревянная лестница
Ольга Новикова
Внутренняя отделка деревянного дома
Пишу отзыв со слезами радости на глазах и теплым чаем в руках сидя у камина своего прекрасного дома. Александр - человек с большой буквы. Именно он смог воплотить в жизнь наш замудренный дизайн-проект от известного дизайнера по отделке чудесного дома - родового гнездышка нашей семьи. Работа была комплексной - делали полную отделку внутри дома от покраски стен до укладки пола. И я могу с уверенностью заявить, что это мой лучший опыт по работу со строителями из Беларуси. Все было максимально чисто и без каких либо проблем. Ребята всегда приветливо улыбались на наши неожиданные приезды и всегда были готовы ответить на самые дурацкие вопросы почему так а не вот так. Вы - мои волшебники!!! Спасибо, команда ВудХаус495
Сергей Лебедев
Монтаж планкена
Просматривая картинки с красивой отделкой бетонных домов деревом решились на обшивку дома планкеном. Очень долго искали подходящего исполнителя и спустя долгое время поисков наткнулись на компанию ВудХаус495. С самого начала нашего общения разговор был построен очень детально и придирчиво. Мы начитались ненужных интернет отзывов и думали что разбираемся лучше строителей. С нами было тяжело, но мы это смогли. Наш дом засверкал по-новому. Спасибо огромное Александру за его терпеливость и железные нервы. Мы истерили в 12 ночи, но работа была сделана ровно в срок до нашего отьезда со страны.
Анна Черкасова
Реконструкция деревенского дома
Наша история началась из того, что нам с мужем и детьми надоело снимать дома на выходные и ездить из Москвы загород. Решение было принято - покупать дом для дачного отдыха. Мы нашли старенький дом по хорошей цене и решили провести его реконструкцию. Обратились с этой задачей в компанию ВудХаус495, где смогли выполнить все наши пожелания и реализовать задуманное точно в срок. Работа была тяжелой - нужно было сделать красиво не только внутри, но и снаружи. Несмотря на все это команда в главе с Александром Александровичем справилась с этим на УРА!
Андрей Рыбаков
Монтаж металлочерепицы
Выражаю огромную благодарность Александру и его бригаде за качественно проделанную работу. С момента телефонного разговора до полного рассчета со строителями все было максимально компетентно и в сроки. Ребята произвели работы по монтажу кровли из металлочерепицы под ключ и помогли неплохо сэкономить на материалах.
Валерия Шишкина
Шлифовка деревянного дома
Спасибо огромное компании ВудХаус495 за качественно сделанную работу. Для меня как для девушки очень важно было помочь разобраться в материалах, с чем ребята отлично справились. Провели работы по шлифовке и покраске дома снаружи и придали ему новый нереально красивый вид. Работу сделали в срок и все время были на связи, чтобы отвечать на все мои вопросы. Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым!
Олег Беляков
Окосячка в деревянном доме
Спасибо огромное компании ВудХаус495 за качественно проделанную работу по окосячке деревянного дома. Александр - мастер на все руки, с самого начала нашего общения общий язык был найден, поэтому все работы производились точно в срок и с максимально профессиональным подходом. Рассказали, показали что и как, сделали все именно так как мы хотели!
Мы работаем только с проверенными производителями
Выбираем в первую очередь качество, проверенное годами
Производители Производители
Как мы работаем
01
Оставляете заявку
После заявки наш менеджер перезвонит Вам в течение 30 минут для обсуждения деталей
02
Выезд замерщика
Наш специалист бесплатно выезжает на объект для составления замеров и объема работ
03
Составляем смету
После замеров мы составляем подробную смету. Цена не изменится после начала работ
04
Выполняем работу
Наши специалисты приезжают и начинают работу над Вашей задачей в назначенный срок
05
Сдаём объект
После окончания всех работ мы убираем за собой мусор и сдаем Вам готовый объект
Бесплатно вызвать замерщика
Получите бесплатный предварительный расчет стоимости работ на Вашем объекте
Все, что Вам нужно — заполнить форму справа и мы вышлем предварительную смету по Вашей задаче
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Выполненные проекты
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Монтаж планкена

Обновление планкена на деревянном доме после нескольких лет эксплуатации.

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Реконструкция кровли после пожара

Восстановление сгоревшего участка кровли над бассейном


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Шлифовка и покраска дома

Любимый компанией серый цвет на доме в 1500 м2.


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Шлифовка и покраска дома

Рублевский шик в идеальном его исполнении.


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Строительство беседки с отделкой.

Строительство барбекю + отделка под ключ

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Шлифовка деревянного бани из кедра

Шлифовка и покраска деревянного бани из кедра

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Полезные статьи
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Деревянные лестницы: обзор видов и особенности выбора

В статье подробно рассматриваются различные виды деревянных лестниц, включая маршевые, винтовые, на косоурах, на больцах и комбинированные лестницы. Приведены их ключевые особенности, преимущества и недостатки, а также даны советы по выбору подходящей лестницы в зависимости от размера помещения, стиля интерьера и других факторов.

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Виды деревянных террас для частного дома – выбор идеальной веранды

В этой статье мы рассматриваем различные виды деревянных террас для частного дома, предлагаем советы по выбору и строительству, а также обсуждаем преимущества каждого типа.


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Герметизация Швов в Деревянном Доме: Полное Руководство

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс герметизации швов в деревянном доме, начиная от выбора материалов до техники нанесения. Узнайте, как правильно утеплить ваш дом, предотвратить проникновение влаги и улучшить энергоэффективность, гарантируя долговечность и комфорт вашего жилища.


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Наши контакты
E-mail:
info@woodhouse495.ru
Время работы:
работаем
с 8:00 до 22:00
Наш телефон:
+7 (916) 916-80-78
Адрес:
г.Москва, бульвар Дмитрия Донского 1
Реквизиты:
ОГРН 1217700543642
ИНН 9704099546
Профессиональная отделка деревянных домов под ключ в Москве и Московской области
+7 (916) 916-80-78 info@woodhouse495.ru
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Строительно-отделочные работы деревянных домов
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услуги
Шлифовка деревянного дома Покраска деревянного дома Окосячка деревянного дома Кровельные работы Реконструкция домов Строительство пристроек Отделка дома планкеном
что мы умеем строительство домов отзывы Этапы работы выполненные проекты Полезные статьи Контакты
+7 (916) 916-80-78 info@woodhouse495.ru
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