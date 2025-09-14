Пескоструйная обработка - популярный метод очистки и подготовки поверхностей. Однако, когда дело доходит до деревянных домов, этот метод может быть более вредным, чем полезным. В этой статье мы рассмотрим, почему пескоструйка не рекомендуется для деревянных домов и какие альтернативные методы можно использовать.



