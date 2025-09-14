Журнал WoodHouse495

Статьи о строительстве и отделке деревянных домов

Разборы от плотников, которые 15 лет работают с деревянным домом. Тут мы делимся опытом — как выбрать шлифовку, чем покрывать сруб, какая кровля подходит лесному участку и когда реконструкция дешевле сноса. Практика, без копипасты.

Деревянные лестницы: обзор видов и особенности выбора Новое
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Деревянные лестницы: обзор видов и особенности выбора

В статье подробно рассматриваются различные виды деревянных лестниц, включая маршевые, винтовые, на косоурах, на больцах и комбинированные лестницы. Приведены их ключевые особенности, преимущества и недостатки, а также даны советы по выбору подходящей лестницы в зависимости от размера помещения, стиля интерьера и других факторов.

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Виды деревянных террас для частного дома – выбор идеальной веранды

Виды деревянных террас для частного дома – выбор идеальной веранды

В этой статье мы рассматриваем различные виды деревянных террас для частного дома, предлагаем советы по выбору и строительству, а также обсуждаем преимущества каждого типа.


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Герметизация Швов в Деревянном Доме: Полное Руководство

Герметизация Швов в Деревянном Доме: Полное Руководство

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс герметизации швов в деревянном доме, начиная от выбора материалов до техники нанесения. Узнайте, как правильно утеплить ваш дом, предотвратить проникновение влаги и улучшить энергоэффективность, гарантируя долговечность и комфорт вашего жилища.


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Идеальный выбор пола для вашего Деревянного Дома: экспертные рекомендации

Идеальный выбор пола для вашего Деревянного Дома: экспертные рекомендации

Эта статья рассматривает различные варианты напольных покрытий для деревянных домов, предоставляя подробный анализ и рекомендации от экспертов для выбора идеального пола.

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Почему пескоструйная обработка нежелательна для деревянных домов

Почему пескоструйная обработка нежелательна для деревянных домов

Пескоструйная обработка - популярный метод очистки и подготовки поверхностей. Однако, когда дело доходит до деревянных домов, этот метод может быть более вредным, чем полезным. В этой статье мы рассмотрим, почему пескоструйка не рекомендуется для деревянных домов и какие альтернативные методы можно использовать.


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Отделка стен в деревянном доме

Отделка стен в деревянном доме

Статья описывает разнообразные методы и материалы для отделки стен в деревянных домах, включая современные и традиционные подходы, экологически чистые варианты и тенденции в дизайне.

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