Глубокая шлифовка и покраска дома маслом спустя 10 лет эксплуатации.
Реставрация фасада выполненная командой WoodHouse495
Современный цвет на клееном брусе.
Любимый компанией серый цвет на доме в 1500 м2.
Рублевский шик в идеальном его исполнении.
Шлифовка и покраска деревянного бани из кедра
Скидки при больших объемах работ от 5% до 10%
Грубая шлифовка угловой шлифовальной машиной (УШМ) лепистковыми кругами зерном 40 - 60 с выборкой углов стамеской и дошлифовкой утюжком
от 200р м²
Шлифовка наждачной бумагой (зерно 25 - 40)
от 170р м²
Финишная шлифовка наждачной бумагой (зерно 80 - 100)
от 170р м²
Проход в ручную после поднятия ворса (зерно 100 - 120)
от 100р м²
Обычная шлифовка (зерном 60)
от 180р м²
Снятие старой покраски (УШМ, болгаркой зерном 40 - 60)
от 200р м²
Чистая шлифовка вибрационной шлиф-машинкой (зерном 60 - 80)
от 150р м²
Шлифовка (УШМ,болгаркой лепестковыми кругами зерном 25 - 40)
от 180р м²
Чистовая шлифовка торцов (виброшлифмашинкой зерном 80 - 100)
от 150р м²
Обеспыливание
от 10р м²
За более чем 15 лет мы сумели пошлифовать в общей сложности более 150
полноценных коттеджных посёлков, использовали несколько сотен тонн
краски и израсходовали миллионы шлифовочных кругов.
Мы знаем, как работать с деревом. А главное — до безумства любим свою работу, что позволит вам удостовериться в том, что вы попали в надежные руки. Мы прозрачно ведём свою работу от начала нашего знакомства с Вами до полноценного расчёта и хотим, чтобы вы рекомендовали нас вашим знакомым и близким.
Ведь дом каждого человека - что-то очень родное и магическое и когда вы доверяете нам самое дорогое что у вас есть и ещё и советуете знакомым - мы становимся в несколько миллион раз счастливей.
Поэтому, если вы все таки решили начать работу с компанией WoodHouse495 можете быть уверенными, что это лучшее принятое решение в этом году.
В статье подробно рассматриваются различные виды деревянных лестниц, включая маршевые, винтовые, на косоурах, на больцах и комбинированные лестницы. Приведены их ключевые особенности, преимущества и недостатки, а также даны советы по выбору подходящей лестницы в зависимости от размера помещения, стиля интерьера и других факторов.
В этой статье мы рассматриваем различные виды деревянных террас для частного дома, предлагаем советы по выбору и строительству, а также обсуждаем преимущества каждого типа.
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс герметизации швов в деревянном доме, начиная от выбора материалов до техники нанесения. Узнайте, как правильно утеплить ваш дом, предотвратить проникновение влаги и улучшить энергоэффективность, гарантируя долговечность и комфорт вашего жилища.