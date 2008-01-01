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Строительно-отделочные работы деревянных домов
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Шлифовка деревянных домов в Москве и МО
Шлифовка и покраска деревянных домов от специалистов-плотников с опытом работ более 15 лет. Бесплатный выезд замерщика на объект. Работа по договору.
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Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 30 мин
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Примеры работ
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Шлифовка и покраска дома

Глубокая шлифовка и покраска дома маслом спустя 10 лет эксплуатации.

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Покраска и шлифовка дома

Реставрация фасада выполненная командой WoodHouse495


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Шлифовка и покраска дома

Современный цвет на клееном брусе.


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Шлифовка и покраска дома

Любимый компанией серый цвет на доме в 1500 м2.


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Шлифовка и покраска дома

Рублевский шик в идеальном его исполнении.


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Шлифовка деревянного бани из кедра

Шлифовка и покраска деревянного бани из кедра

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Как мы работаем
01
Оставляете заявку
После заявки наш менеджер перезвонит Вам в течение 30 минут для обсуждения деталей
02
Выезд замерщика
Наш специалист бесплатно выезжает на объект для составления замеров и объема работ
03
Составляем смету
После замеров мы составляем подробную смету. Цена не изменится после начала работ
04
Выполняем работу
Наши специалисты приезжают и начинают работу над Вашей задачей в назначенный срок
05
Сдаём объект
После окончания всех работ мы убираем за собой мусор и сдаем Вам готовый объект
Бесплатно вызвать замерщика
Мы работаем только с проверенными производителями
Выбираем в первую очередь качество, проверенное годами
Производители
Производители

Скидки при больших объемах работ от 5% до 10%

Актуальный прайс по шлифовке деревянного дома

Грубая шлифовка угловой шлифовальной машиной (УШМ) лепистковыми кругами зерном 40 - 60 с выборкой углов стамеской и дошлифовкой утюжком

от 200р м²

Шлифовка наждачной бумагой (зерно 25 - 40)

от 170р м²

Финишная шлифовка наждачной бумагой (зерно 80 - 100)

от 170р м²

Проход в ручную после поднятия ворса (зерно 100 - 120)

от 100р м²

Обычная шлифовка (зерном 60)

от 180р м²

Снятие старой покраски (УШМ, болгаркой зерном 40 - 60)

от 200р м²

Чистая шлифовка вибрационной шлиф-машинкой (зерном 60 - 80)

от 150р м²

Шлифовка (УШМ,болгаркой лепестковыми кругами зерном 25 - 40)

от 180р м²

Чистовая шлифовка торцов (виброшлифмашинкой зерном 80 - 100)

от 150р м²

Обеспыливание

от 10р м²

Рассчитайте
стоимость шлифовки
Все, что Вам нужно — заполнить форму ниже и мы вышлем предварительную смету по Вашей задаче
Площадь дома (м²)
из чего фасад
Рубленное бревно
Оцилиндрованное бревно
Клееный брус
Профилированный брус
Чем вы хотите покрасить дом
Маслом
Краской
Лаком
Другое
Возраст дома (лет)
Был ли дом покрашен ранее
Нет, ещё не был окрашен
Да, окрашен
Шлифовка дома
Дополнительные опции
Нас выбирают
клиенты с 2003 года
Плотники из нашей компании знают как придать особого шика и красоты вашему деревянному дому. Мы уберем все изъяны и покрасим идеально даже самый сложный объект.

За более чем 15 лет мы сумели пошлифовать в общей сложности более 150 полноценных коттеджных посёлков, использовали несколько сотен тонн краски и израсходовали миллионы шлифовочных кругов.
Мы знаем, как работать с деревом. А главное — до безумства любим свою работу, что позволит вам удостовериться в том, что вы попали в надежные руки. Мы прозрачно ведём свою работу от начала нашего знакомства с Вами до полноценного расчёта и хотим, чтобы вы рекомендовали нас вашим знакомым и близким.

Ведь дом каждого человека - что-то очень родное и магическое и когда вы доверяете нам самое дорогое что у вас есть и ещё и советуете знакомым - мы становимся в несколько миллион раз счастливей.

Поэтому, если вы все таки решили начать работу с компанией WoodHouse495 можете быть уверенными, что это лучшее принятое решение в этом году.

>1000
отшлифованных домов за весь период работы
3 года
гарантия качества (не заоблачные столетия, которые обещают другие компании, а четкое объяснение жизнедеятельности древесины)
19 лет
в сфере шлифовки и покраски деревянных домов
4395м²
выполненной работы в 2021 году
Строители из
Республики
Беларусь
Мы работаем исключительно с опытными мастерами в области строительства и отделки деревянных домов
Бесплатный
выезд
Нашы специалисты бесплатно выезжают на объект для составления замеров и объема работ
Поэтапная
оплата
Поэтапная оплата всех выполненных работ позволит Вам контроллировать все процессы на объекте
Профессиональное оборудование
Мы работаем исключительно на профессиональном и сертифицированном оборудовании
Заключение
договора
Мы составляем договор, в котором детально прописываем все моменты
Убираем
мусор
На последнем этапе производится уборка участка от мусора и остатков стройматериалов
Качественные материалы
В своей работе используем только качественные материалы всемирно известных брендов
Контроль
качества
Вы будете уведомлены обо всех этапах выполнения работ и сможете контроллировать соблюдение сроков
Гарантия качества
и цены
Мы закупаем все материалы у наших проверенных партнеров, что экономит на покупке материалов
Соблюдение технологий
При работе наши мастера придерживаются всех технологий (SIP, экопан, брус, бревно и т.д.)
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Наши контакты
E-mail:
info@woodhouse495.ru
Время работы:
работаем
с 8:00 до 22:00
Наш телефон:
+7 (916) 916-80-78
Адрес:
г.Москва, бульвар Дмитрия Донского 1
Реквизиты:
ОГРН 1217700543642
ИНН 9704099546
Профессиональная отделка деревянных домов под ключ в Москве и Московской области
+7 (916) 916-80-78 info@woodhouse495.ru
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Строительно-отделочные работы деревянных домов
Главная
услуги
Шлифовка деревянного дома Покраска деревянного дома Окосячка деревянного дома Кровельные работы Реконструкция домов Строительство пристроек Отделка дома планкеном
Примеры работ Этапы работы Прайс Преимущества Полезные статьи Контакты
+7 (916) 916-80-78 info@woodhouse495.ru
Заказать звонок