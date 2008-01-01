Нас выбирают

клиенты с 2003 года

Плотники из нашей компании знают как придать особого шика и красоты вашему деревянному дому. Мы уберем все изъяны и покрасим идеально даже самый сложный объект.

За более чем 15 лет мы сумели пошлифовать в общей сложности более 150 полноценных коттеджных посёлков, использовали несколько сотен тонн краски и израсходовали миллионы шлифовочных кругов.

Мы знаем, как работать с деревом. А главное — до безумства любим свою работу, что позволит вам удостовериться в том, что вы попали в надежные руки. Мы прозрачно ведём свою работу от начала нашего знакомства с Вами до полноценного расчёта и хотим, чтобы вы рекомендовали нас вашим знакомым и близким.

Ведь дом каждого человека - что-то очень родное и магическое и когда вы доверяете нам самое дорогое что у вас есть и ещё и советуете знакомым - мы становимся в несколько миллион раз счастливей.

Поэтому, если вы все таки решили начать работу с компанией WoodHouse495 можете быть уверенными, что это лучшее принятое решение в этом году.